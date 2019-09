Am Oberlandesgericht (OLG) Dresden beginnt am Vormittag ein Prozess wegen mutmaßlicher Terror-Propaganda. Der angeklagte Syrer soll von seiner Wohnung im vogtländischen Plauen aus Mitglieder und Unterstützer für die IS-Miliz angeworben haben. Zudem wirft die Generalstaatsanwaltschaft dem 23-Jährigen vor, mehrfach Propaganda-Videos, -bilder und -nachrichten im Internet verbreitet zu haben.

Der Beschuldigte soll 2015 nach Deutschland eingereist sein. Sein Asylantrag sei abgelehnt worden, es bestehe aber ein Abschiebeverbot. Seit Mitte vergangenen Jahres sitzt er in Untersuchungshaft.

Erst in der vergangenen Woche war eine 37-jährige Syrerin wegen des Werbens um Mitglieder oder Unterstützer für den IS am OLG Dresden verurteilt worden. Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von 15 Monaten, die für eine Zeit von drei Jahren zur Bewährung ausgesetzt wurde.