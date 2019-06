Radfahrer liegt am Straßenrand und stirbt in Netzschkau

In Netzschkau im Vogtland ist ein schwer verletzter Radfahrer gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, lag der 62 Jahre alte Mann am Freitagnachmittag neben der Straße "An der Ziegelei" auf einer Wiese. Der Radler wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Die Todesursache ist derzeit noch ungeklärt. Die Polizei ermittelt, ob ein gesundheitliches Problem oder ein Unfall zu dem Unglück geführt hat. Die Polizeidirektion Zwickau sucht Zeugen.