Im Vogtland sind Radfahrer bei Unfällen mit Tieren verletzt worden. So kollidierte in der Nacht zum Mittwoch kurz vor 24 Uhr ein Radfahrer in Plauen auf einem Fahrradweg mit einem Wildschwein. Der 36-Jährige fiel vom Rad und zog sich leichte Verletzungen zu. Weniger glimpflich ging ein Unfall am Dienstagnachmittag in Eichigt bei Oelsnitz ab. Dort war ein Rennradfahrer mit einem Schaf zusammengestoßen, das unvermittelt über die Straße lief. Der 69-Jährige stürzte und verletzte sich so schwer, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.