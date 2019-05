Eine Gruppe von rund 30 Randalierern hat in Pöhl im Vogtlandkreis vier Polizisten leicht verletzt. Die betrunkenen Männer im Alter zwischen 22 und 24 Jahren hätten die Beamten am Nachmittag des Herrentags in der Dorfstraße mit Flaschen beworfen und mit Faustschlägen attackiert, teilte die Polizei mit. Anwohner hatten die randalierende Gruppe zuvor gemeldet.