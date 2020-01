In Plauen ist am Sonntagabend eine Tankstelle ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten drei vermummte Personen den Verkaufsraum der Tankstelle in der Hammerstraße betreten und die Verkäuferin mit einem Messer und einem Elektroschocker bedroht. Sie nahmen Bargeld aus der Kasse und flüchteten. Wie viel Geld erbeutet wurde, ist nicht bekannt.