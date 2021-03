Die "coolste Stadt Deutschlands" könne Reichenbach zukünftig werden, sagte Oberbürgermeister Raphael Kürzinger (CDU) am Donnerstag bei der digitalen Übergabe des Fördermittelscheids. Mit dem Kältekompetenzzentrum verbinde sich eine große Hoffnung: den Wegfall der Hochschulausbildung an der "Tex" langfristig zu kompensieren - und an alte Qualitäten in der Kältetechnik anzuknüpfen.