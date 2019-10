Sie ist die Nummer 13 unter den größten Schanzen der Welt: die Vogtlandarena in Klingenthal. Dass hier regelmäßig auch Weltmeister auf dem Absprung sind, daran hat man sich gewöhnt. Kürzlich stand Johannes Fischbach hoch oben am Anlaufturm. Der 31-Jährige ist mehrfacher Deutscher Meister - allerdings nicht im Skispringen, sondern in verschiedenen Mountainbike-Disziplinen. Und mit eben so einem Montainbike wollte er von der Großschanze springen und einen neuen Weltrekord aufstellen.