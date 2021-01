Aktuell sei es enorm wichtig, die Liquidität der Leistungsträger zu sichern. Die November- und Dezemberhilfen müssten zeitnah ausgezahlt werden, fordert Krauß. Auch eine Planungssicherheit sei wichtig. "Ob das in der Hotellerie oder Gastronomie ist, es ist nicht einfach möglich, die Geschäftstätigkeit von heute auf morgen hochzufahren." Laut dem Verbandsgeschäftsführer erwirtschaftet der Tourismus im Vogtland etwas mehr als eine halbe Milliarde Euro Bruttoumsatz im Jahr. Mehr als 14.000 Menschen leben vom Tourismus. "Wir möchten uns kaum vorstellen, was passieren würde, wenn die Situation noch lange weiter so anhält", so Alexander Krauß.