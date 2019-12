Die Wirtschaftsförderung des Vogtlandkreises und die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Plauen werben dieser Tage verstärkt um Rückkehrer. Neben Werbespots, die in der Weihnachtszeit in Kinos und Fast-Food-Restaurants laufen, ist ab sofort auch ein Rückkehrertelefon geschaltet.