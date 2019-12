Diesellok vom Typ HF 130 C Die Köf 6001 gehört dem Interessenverband der Zittauer Schmalspurbahnen e.V. und ist in Bertsdorf beheimatet. Die Lokomotiven dieses Typs wurden im Zweiten Weltkrieg für die Heeresfeldbahnen der Deutschen Wehrmacht gebaut. Die Bezeichnung HF 130 C verweist darauf. Das HF steht für Heeresfeldbahn, die 130 für die Leistung in PS und das C für die Achsfolge.

Die in Bertsdorf beheimatete Lok wurde bei der Firma Gmeinder im baden-würtembergischen Mosbach 1944 begonnen, aber durch die Kriegsereignisse erst 1946 fertiggestellt. Sie ist also keine Kriegslokomotive mehr. Nach Einsätzen in der Schweiz kam die Lok 1991 nach Sachsen. Zwischenzeitlich war sie auf der Insel Rügen im Einsatz. Seit 2010 ist sie wieder in Sachsen zu Hause.