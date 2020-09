Der Grenzturm im vogtländischen Heinersgrün soll in rund einem Jahr für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Das teilte das Landratsamt des Vogtlandkreises mit. Das Bauwerk an der A72 an der Landesgrenze zu Bayern wird seit Juni vom Vogtlandkreis saniert. Der Turm soll künftig als Außenstelle des Grenzmuseums Mödlareuth betrieben werden.