Die A72 ist am Donnerstagmorgen im Vogtland nach einem Unfall gesperrt worden. Ein Sattelzug war nach Angaben der Polizei zwischen Plauen-Ost und Treuen Richtung Chemnitz unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Böschung fuhr.



Danach kippte das Fahrzeug um und blockierte die Autobahn. Der Fahrer war in seiner Kabine eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er erlitt Verletzungen an der Schulter. Der Laster war laut Polizei mit 40 Tonnen Orangen beladen. Zurzeit wird die Bergung vorbereitet. Es gibt Stau bis Plauen-Süd.