Bei Auseinandersetzungen an Christi Himmelfahrt haben sich drei Männergruppen im Vogtlandkreis geprügelt und dabei auch Polizisten attackiert. Wie die Polizeidirektion Zwickau berichtet, ist es aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstagnachmittag zwischen zwei Gruppen mit Feiernden vor einem Café an der Talsperre Pöhl zu einem Streit gekommen. Der Streit gipfelte demnach in einer Schlägerei, bei der mehrere Männer verletzt worden seien.