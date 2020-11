Seit fünf Jahren werden die Schlossterassen in Plauen saniert. Jetzt kommt ein weiteres Highlight dazu. Am Fuß des Schlossberges bekommt das Plauener Luftschutzmuseum ein modernes Empfangs- und Informationsgebäude. Der Rohbau des Gebäudes steht bereits. Gert Müller, Chef des Vogtländischen Bergknappenvereins, freut sich über den Baufortschritt. "Seit 15 Jahren gibt es unser Luftschutzmuseum. Bisher haben wir schon 120.000 Leute durchgeführt. Das neue Gebäude, das wir jetzt bekommen, das wird eine ganz tolle Sache.

Vom neuen Gebäude aus wird man zukünftig nicht nur das Luftschutzmuseum entdecken können. Auch zwei weitere Schlossbergkeller will der Bergknappenverein wieder zugänglich machen, sagt Gert Müller. "Mit dem sogenannten Gräfkeller und dem Weberkeller sind wir noch am Anfang. Ich rechne damit, dass wir vier bis sechs LKW-Ladungen Dreck rausschaffen müssen." Neue Mauern habe man schon errichtet. Die ehemaligen Bierkeller seien mehr als 150 Jahre alt, sagt Müller. Die größte Herausforderung beim Ausbau werde die Trockenlegung. "In den 30-er Jahren hat man den Keller durch eine Sprengung erweitert. Dabei ist der ganze Berg bis nach oben gerissen." Wenn es draußen regnen würde, käme das Wasser nach zwei Tagen in den Kellern an.