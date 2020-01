Bei einem Schulbusunfall in Adorf sind fünf Menschen, darunter drei Kinder verletzt worden. Das bestätigte die Polizei MDR SACHSEN auf Nachfrage. Am Donnerstagmorgen kurz vor sieben Uhr war ein Auto in einer Kurve außer Kontrolle geraten und in die Leitplanke auf der Bundesstraße 283 gefahren. Ein entgegenkommender Kleinbus hatte keine Chance auszuweichen. Er stieß in das Heck des Unfallwagen.