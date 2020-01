An der Lengenfelder Grundschule "Am Park" im Vogtland wird der Schulbetrieb am Donnerstag wieder aufgenommen. Auch die Horte öffnen wieder. Das teilte das Landesamt für Schule und Bildung in Zwickau mit. Die Einrichtungen waren seit Montag geschlossen. Über 70 Kinder waren zeitweise an Grippe und in einem Fall an Scharlach erkrankt.