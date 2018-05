Im Vogtland hat erneut die Erde gebebt. Allerdings lösten die sogenannten Schwarmbeben mit einer Magnitude eher ein Zittern aus. Aktuell lag das Epizentrum auf tschechischem Gebiet zwischen Luby und Novy Kostel. Das stärkste Beben am Donnerstagnachmittag besaß nach Messungen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) eine Magnitude von 2,9. Dieses sowie weitere Erschütterungen seien von Menschen in der Region gespürt worden. Bis Freitagvormittag wurden insgesamt mehr als 20 Erdbeben mit Magnituden größer als 2 sowie Hunderte von kleineren Mikrobeben registriert. Es sei nicht auszuschließen, dass der Erdbebenschwarm sich weiter fortsetze und auch an Stärke zunehme, hieß es.