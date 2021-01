Klicken Sie auf das Bild, um den vollständigen Kartenausschnitt zu sehen: Die dunkelgrauen Kreise zeigen die Stärke der Schwarmbeben an, die seit Dezember 2020 das Vogtland aktuell erschüttern. Die aktuellen Beben sind verschiedenfarbig sowie dunkelgrau gekennzeichnet. Die hellgrauen Kreise zeigen die Beben seit dem Jahr 2010 an.

Klicken Sie auf das Bild, um den vollständigen Kartenausschnitt zu sehen: Die dunkelgrauen Kreise zeigen die Stärke der Schwarmbeben an, die seit Dezember 2020 das Vogtland aktuell erschüttern. Die aktuellen Beben sind verschiedenfarbig sowie dunkelgrau gekennzeichnet. Die hellgrauen Kreise zeigen die Beben seit dem Jahr 2010 an. Bildrechte: Landesamt für Geologie

Im Vogtland sind seit Mitte Dezember zwei Erdbebenherde gleichzeitig aktiv. Das teilte das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) mit. Bereits seit dem 16. Dezember 2020 wird ein Erdbebenschwarm im Vogtland analysiert. Der Herd des Bebens liegt fünf Kilometer östlich von Bad Brambach im Gebiet Luby in Tschechien. Dieses Schwarmbeben hatte seinen bisherigen Höhepunkt am 4. Adventswochenende. Damals wurden zehn Erdbeben mit einer Lokalmagnitude größer als 2,0 auf der Richterskala registriert. Ab dieser Magnitude können Beben von Menschen wahrgenommen werden, ordnete das LfULG die Werte ein. Die stärksten Beben des Schwarms mit einer Magnitude von 2,6 auf der Richterskala seien bis in Orte des Erzgebirges bemerkt worden, beispielsweise im 50 Kilometer entfernten Grünhain-Beierfeld.

Seit dem 22. Dezember 2020 ist ein weiteres Herdgebiet auf deutscher Seite aktiv. Südwestlich von Oelsnitz im Vogtland nahe der Ortschaft Triebel wurden dutzende weitere Beben ausgewertet. "Dieses Gebiet war bisher nur vereinzelt von kleinen Erdbeben betroffen. Damit handelt es sich um den ersten Erdbebenschwarm in dieser Region", sagte Landesamtssprecherin Karin Bernhard. Das stärkste Erdbeben wurde am 22. Dezember 2020 kurz nach 13 Uhr mit einer Magnitude von 2,3 auf der Richterskala ermittelt. Dieser Schwarm sei mit schwächeren Beben noch aktiv und werde weiter beobachtet. Ein erneuter Anstieg der Magnituden könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Schwarmbeben im Vogtland? - Schwarmbeben treten im Vogtland immer wieder auf. Dabei kommt es in kürzester Zeit zu vielen kleinen Erdstößen im gleichen Herdgebiet, oft werden über Tage oder Wochen hinweg hunderte Erdbeben gemessen. - Dass aktuell zwei Herdgebiete gleichzeitig aktiv sind, gilt als Besonderheit. Die Distanz zwischen den beiden Erdbebenherden beträgt rund 20 Kilometer. Experten beobachten seit mehreren Jahren ein erhöhtes Auftreten von Erdbebenschwärmen in dieser Region. Pfingsten 2019 wurden beispielsweise 100 Erdstöße gezählt. Quelle: Landesamt für Geologie

Der Geophysiker Lutz Sonnabend hat für das Landesamt für Geologie bislang 250 Erdbeben der aktuellen beiden Erdbebenherde ausgewertet. "Der Großteil dieser 250 Beben war für die Menschen nicht spürbar", sagte er MDR SACHSEN. Ab einer Magnitude von 4,0 müssten Menschen in den betroffenen Regionen mit leichten Schäden oder kleinen rissen in Bauwerken rechnen. Aber: " Das hat es in den vergangenen 20 Jahren nur ein oder zwei Mal gegeben. Es kommt auch immer darauf an, in welchem Bauzustand ein Gebäude ist", meinte Sonnabend.