Eine 69 Jahre alte Schwarzfahrerin muss eine Gefängnisstrafe verbüßen. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte MDR SACHSEN, die Frau aus dem Vogtland sei immer wieder in Zügen der Region erwischt worden, weigerte sich aber beharrlich, dafür Fahrscheine zu lösen.

Das Amtsgericht Gera hatte die Frau wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Freiheitsstrafe von einem Monat und zwei Wochen verurteilt. Da sie sich jedoch nicht zum Strafantritt stellte, verhafteten Beamte der gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bundespolizei und Polizeidirektion Zwickau die Frau am vergangenen Freitagabend in ihrer Wohnung und brachten sie in die Justizvollzugsanstalt Chemnitz.