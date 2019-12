Ein schwerer Verkehrsunfall einem Polizeiauto hat sich Freitagnachmittag in Plauen ereignet. Dabei kollidierte ein Polizeiwagen mit Blaulicht auf einer Kreuzung mit einem Kleinwagen. Der 84-Jährige mit seiner Frau im Auto bog aus der Engelsstraße nach links auf die Friedensstraße in Richtung Oberer Bahnhof. Dabei übersah er wahrscheinlich den von rechts kommenden Polizeiwagen auf der vorfahrtsberechtigten Friedensstraße.

Der Polizeiwagen krachte dem Kleinwagen frontal in die Seite. Dadurch wurde der Ford Fiesta erst gegen zwei Verkehrszeichen, dann gegen einen Lichtmast und später an eine Hauswand und die Frontscheibe eines Bistros geschleudert. Der 84-jährige Fahrer und seine 78-jährige Frau wurden dabei lebensgefährlich verletzt. Die Bergung gestaltete sich schwierig, die Polizei musste die alte Dame aus dem Auto schneiden. Ein Rettungshubschrauber brachte die lebensgefährlich Verletzte sofort in das Krankenhaus nach Zwickau.