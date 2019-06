Pauline Kuhn und Juliane Mann, beide Modedesign-Studentinnen der Vitruvius-Hochschule in Leipzig, tragen zwei Outfits ihrer Kommilitoninnen mit Stickereien aus Plauener Spitze.

Pauline Kuhn und Juliane Mann, beide Modedesign-Studentinnen der Vitruvius-Hochschule in Leipzig, tragen zwei Outfits ihrer Kommilitoninnen mit Stickereien aus Plauener Spitze. Bildrechte: dpa

Bei Plauener Spitze denken viele Menschen erstmal an Omas Häkeldeckchen auf dem Kaffeetisch. Dass es aber auch weitaus modernere Ansätze gibt, möchten die Organisatoren des Spitzenfestes mit einer besonderen Aktion beweisen. Durch eine Zusammenarbeit mit rund 15 Modedesign-Studenten der Leipziger Vitruvius-Hochschule soll das Interesse junger Designer an dem Traditionsprodukt geweckt werden, sagt Initiator Andreas Reinhardt.

Für ein Semester begleitete seine Firma Modespitze Plauen GmbH die Studenten und lieferte das Material für die Entwürfe. Die Ergebnisse der jungen Designer werden am Wochenende auf dem 60. Plauener Spitzenfest gezeigt. "Die Zusammenarbeit mit der nächsten Designer-Generation ist wichtig, um in Sachen Mode in eine andere Zukunft zu finden", erklärt die Dozentin des Leipziger Modedesign-Studiengangs, Claudia Damm. Die Arbeit mit der hochwertig produzierten Spitze könnte dabei helfen, zu einem nachhaltigen Umgang mit Textilien zurückzufinden.