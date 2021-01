Zeugenaufruf der Polizei Die Polizei sucht Zeugen, die in dieser Zeit in der Nähe der Garagenanlage Letzter Heller/Adlermühle in Oelsnitz ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen beobachtet haben. Hinweise erbittet die Polizei in Plauen unter der Telefonnummer 03741 140.