Grundsteinlegung für neue Oberschule in Klingenthal

In Klingenthal erfolgt am Freitagvormittag der feierliche Spatenstich für den Bau einer neuen Oberschule. Mehr als 3,5 Millionen Euro werden in das Gebäude und die Ausstattung investiert. Schulleiter Thomas Hennig sagte MDR SACHSEN, es handle sich um den ersten Oberschulneubau im ländlichen Raum in Sachsen seit der politischen Wende vor fast 30 Jahren.