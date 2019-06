Ein großer Festumzug ist heute der Höhepunkt des 60. Plauener Spitzenfestes. In der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr führt der Umzug durch die Plauener Innenstadt. Mehr als 2.000 Akteure von 85 Vereinen aus Plauen und dem Vogtland beteiligen sich im Jubiläumsjahr an der Parade. Das Motto lautet "Plauen - echt spitze!" Die Plauener Straßenbahn, die in diesem Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum feiert, ist mit fünf Wagen mit dabei.