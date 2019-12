Man habe den Schnee in Mühlleithen produziert und zwischengelagert, weil es dort zwei Grad kälter sei, als in der Arena. Weltcup-Sprecher Gunther Brand sagte angesichts des Schneedesasters: "Der Weltcup ist nicht gefährdet, aber die Arbeit der Helfer wurde sinnlos zunichte gemacht." Der Sprecher konnte am Montag nicht sagen, ob der gesamte dort gelagerte Schnee unbrauchbar ist und ob das Schneelager als solches gekennzeichnet war.



Der Weltcup in Klingenthal findet vom 13. bis 15. Dezember statt. Bereits seit einer Woche wird im Auslauf der Schanze Kunstschnee produziert. Dort sollte auch der zusätzliche Schnee aus Mühlleithen hintransportiert werden.