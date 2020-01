In der Stadtverwaltung Plauen gehen gehäuft Beschwerden über die Hinterlassenschaften von Hunden auf Wegen und Wiesen ein. Wie die Stadt mitteilte, besteht das Problem nahezu im gesamten Stadtgebiet. Dabei gebe es nicht nur Hundehalter, die die Haufen ihrer Vierbeiner nicht wegräumten, sondern auch Besitzer, die sich nicht an die Leinenpflicht hielten.

Dass es einige schwarze Schafe unter den Hundebesitzern gibt, ist auch in sozialen Netzwerken nachzulesen. Auf der Facebook-Seite "Hundefreunde aus Plauen/Vogtland" wurde bereits mehrfach in den letzten Monaten auf das Problem hingewiesen: "In manchen Bereichen der Stadt liegt so viel Hundekot, dass es fast schon unmöglich ist, nicht irgendwo reinzutreten." Die Hundefreunde sollten Leute ansprechen, die die Hinterlassenschaften nicht wegräumen. "Am Ende müssen sonst wieder die Tiere leiden, weil irgend so ein 'Spinner' wieder meint, das Problem auf eine andere Art lösen zu wollen."