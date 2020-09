Der Streit um eine geplante Hochspannungsleitung in der vogtländischen Ortslage Grünbach wird am Dienstag vor dem Oberverwaltungsgericht in Bautzen verhandelt. Eine Bürgerinitiative kämpft seit mehreren Jahren darum, dass die Stromleitung im staatlich anerkannten Erholungsort Grünbach als Erdkabel verlegt wird.

Die Bürgerinitiative hatte bereits einen Baustopp vor Gericht erstritten. Jetzt folgt eine mündliche Verhandlung am Oberverwaltungsgericht in Bautzen. Hier geht es um die Frage, ob die geplante Leitung als Neubau oder nur als Ersatz für die bisherige Mittelspannungsleitung zu werten ist. Das Unternehmen Mitnetz pocht auf Bestandsschutz und will auch die neue Leitung als Freileitung durch Grünbach bauen. Die Bürgerinitiative will sich damit jedoch nicht abfinden. Sie befürchtet, dass sie die Landschaft verschandele. Des Weiteren würden Grundstücke an Wert verlieren und es gebe negative Auswirkungen für Gesundheit und Umwelt.