Das Vogtland feiert am Wochenende eine besondere Jubilarin. Am 6. Juli 1939 wurde nach vier Jahren Bauzeit die Talsperre Pirk eingeweiht. Der Hauptgrund, den Stausee anzulegen, waren die vielen Textilbetriebe im Vogtland. Mit der neuen Talsperre sollte die Brauchwasserversorgung der Industrie sichergestellt werden. Die Pirk fasst 9,5 Millionen Kubikmeter Wasser und hat eine Wasserfläche von über 1,5 Quadratkilometern.

Matthias Schwanke ist Staumeister und informierte im Schieberhaus über die Technik der Talsperre Pirk. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Die Nutzung als Naherholungsgebiet war damals noch nicht im Blick. Dafür heute umso mehr. Denn die Pirk zieht jährlich tausende Besucher an, die hier baden, paddeln oder sogar ihr Segelboot zu Wasser lassen. Die industrielle Nutzung spielt dagegen nur noch eine Nebenrolle. Staumeister Matthias Schwanke macht noch auf eine weitere Funktion aufmerksam, die nach wie vor für die Region von Bedeutung ist: "Wir haben ein sehr großes Einzugsgebiet von über 375 Quadratkilometern. Das Wasser aus diesem Gebiet fließt in die Pirk. Damit sorgt die Talsperre dafür, Überschwemmungen zu verhindern, denn diese großen Wassermassen können wir abfangen." In Hochwasserzeiten kann sie bis zu 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser zwischenspeichern. Umgekehrt sorgt die Pirk in Trockenzeiten dafür, dass die Weiße Elster nicht austrocknet und Pflanzen und Tiere genügend Wasser bekommen. Zusätzlich befindet sich in der Staumauer eine Turbine zur Stomerzeugung. Damit können über 700 Haushalte versorgt werden, erklärt ein Sprecher des Energieversorgers Envia Therm, der die Anlage betreibt.