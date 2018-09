Wasserspiegel der Talsperre Pirk sinkt um neun Meter

Was wird an der Staumauer gewartet? Der Grundablass der Talsperre befindet sich am Fuß der Staumauer. Er versorgt den Fluss unterhalb der Stauanlage mit Zuschusswasser in sogenannten Niedrigzeiten. Die Grundablassleitungen werden auf der Wasserseite der Staumauer mit Rollschützen verschlossen. Um für Wartungsarbeiten an diese Rollschützen zu gelangen, muss nach Angaben der Talsperrenverwaltung die Hauptsperre fast vollständig entleert werden.

Die Reparaturarbeiten dauern mehrere Wochen.