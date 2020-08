Die Talsperren in Sachsen seien so ausbilanziert, dass man Regionen versorgen könne, wo der Wasserbedarf existiert. Dieses System soll in Zukunft weiter optimiert werden, sagt Zobel. Auch weil im ländlichen Raum aufgrund sinkender Bevölkerungszahlen weniger Wasser benötigt werde, der Verbrauch in den Ballungsgebieten aber ansteige.