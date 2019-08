Bildrechte: Julia Lehmann

Julia Lehmann hatte das Wegwerfen irgendwann satt. Deshalb hat sie einen Schrank aufgemöbelt, an ihre Grundstücksgrenze gestellt und dem Schrank ein Regendach spendiert. Auf den Schranktüren steht "Give" und "Take", also Geben und Nehmen. Das Konzept des Tauschschranks ist einfach. Passanten können Dinge, die sie übrig haben, nicht mehr brauchen oder ihnen einfach nicht mehr gefallen, hineinlegen. Wer etwas im Schrank sieht, was ihm gefällt, darf das einfach mitnehmen. "Ich habe am Anfang zwei Dinge von mir reingelegt, damit die Hemmschwelle nicht so groß ist, bereits nach vier Tagen war der Schrank voll", so die 33-Jährige.



Die Idee zum Tauschschrank hatte sie von einem Besuch bei ihrem Bruder in Halle mitgebracht. Sie dachte sich: "Auf dem Dorf funktioniert das bestimmt auch." Es gebe für alles eine Verwendung, sagt Julia Lehmann. "Und wenn man denkt, das ist jetzt nicht mehr so schön, gibt es vielleicht jemanden anderen, der sich darüber freuen würde."