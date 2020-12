Weihnachten bei der Telefonseelsorge "Eine tiefe Sehnsucht nach Frieden macht sich breit"

Tabea Waldmann koordiniert die Telefonseelsorge der Diakonie im Vogtland. Schon vor einigen Wochen hatte MDR SACHSEN mit ihr über die Situation allein lebender Menschen gesprochen, die in Lockdown-Zeiten bei der Seelsorge Trost suchen. Einige von ihnen blickten auch besorgt auf die Weihnachtstage. Wir haben erneut mit Tabea Waldmann gesprochen, um zu erfahren, was die Menschen in den Feiertagen bewegte.