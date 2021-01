In der Corona-Krise kann der Textilhersteller Seidel im Vogtland derzeit seine Damenoberbekleidung europaweit nicht verkaufen. Der Geschäftsführer Axel Seidel setzt auf Schutzausrüstung und neue medizinische Kittel als Öko-Alternative im Vergleich zur Wegwerfware aus Fernost. Bereits seit vorigem Frühjahr stellen die Näherinnen in Schreiersgrün Alltagsmasken her. Das Unternehmen setzt auf das Wissen seiner Beschäftigten und das Know-how vieler Zuliefererfirmen aus Sachsen und Thüringen - anstatt in Billiglohnländern produzieren zu lassen.