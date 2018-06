Eine Evakuierung der Anwohner im Umkreis von rund 1.000 Metern um den Fundort der Bombe wird zur Zeit vorbereitet. Anwohner im genannten Bereich müssen mit Straßensperrungen und Einschränkungen rechnen. In der Festhalle Plauen ist eine Anlaufstelle eingerichtet worden, in der sich die Evakuierten aufhalten können.

Im Plauener Stadtteil Reusa ist am Dienstag eine Bombe gefunden worden. Die Stadtverwaltung Plauen teilte mit, dass der Kampfmittelbeseitigungsdienst bei allgemeinen Untersuchungen in dem Waldgebiet eine 250-Kilo-Bombe mit zwei Zündern amerikanischer Bauart gefunden hat. Die Bombe soll voraussichtlich noch am heutigen Tag entschärft werden.



Bei dem Gebiet südöstlich des Plauener Stadtzentrums handelt es sich um eine sogenannte Verdachtsfläche. Eine Fachfirma hat dort im Auftrag des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Erkundungen mit Metalldetektoren durchgeführt. An verdächtigen Stellen wird anschließend gegraben. Bei diesen Grabungen wurde die Bombe gefunden.