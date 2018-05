Erste Schäden sichtbar Ticker: Das große Aufräumen nach dem Unwetter im Vogtland

Eine Gewitterfront mit stundenlangem Starkregen hat am Donnerstag zu zahlreichen Überschwemmungen im Vogtland geführt. Straßen mussten gesperrt werden. In Adorf wurde eine Wohnsiedlung evakuiert. Am Abend ist zudem die Talsperre Pirk übergelaufen. Binnen sechs Stunden fiel in der Region stellenweise doppelt so viel Regen wie sonst im gesamten Mai. Am Tag nach dem schweren Unwetter heißt es vielerorts Keller abpumpen und aufräumen. Wir halten Sie in unserem Ticker auf dem Laufenden.