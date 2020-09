In dieses Wohnhaus in Plauen wurden Mitte Januar erst Sanitäter, später Polizisten gerufen.

Das Amtsgericht Zwickau hat Haftbefehl gegen eine 31 Jahre alte Frau erlassen. Ihr wird Totschlag vorgeworfen. Die Frau soll am Nachmittag des 12. Januar 2020 in ihrer Wohnung in Plauen ein Mädchen lebend geboren und anschließend unter Textilien verborgen haben. "Wobei ihr klar gewesen sei, das Neugeborene hierdurch zu töten", heißt es in der Begründung der Haftrichterin.