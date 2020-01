In Plauen ist ein totes Neugeborenes gefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft Zwickau am Mittwoch mitteilte, steht die mutmaßliche Mutter des Mädchens unter Verdacht, das Kind getötet zu haben. Gegen sie wird wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt.

Der Rettungsdienst war den Angaben zufolge am Dienstag in die Wohnung der Frau gerufen worden. Er sollte der 30-Jährigen medizinische Hilfe leisten. Dabei stellten die Sanitäter fest, dass es offensichtlich eine Geburt gegeben hat. Sie konnten jedoch kein neugeborenes Kind finden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten umgehend Suchmaßnahmen in der Wohnung sowie im gesamten Umfeld ein. Auch ein Spürhund kam zum Einsatz. Am Nachmittag konnten Beamte der Kriminalpolizei das tote Neugeborene in der verwahrlosten Wohnung auffinden.