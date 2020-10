Der neue Trainer Heinz Kuttin (3. von links) will das deutsche Nationalteam der Nordischen Kombinierer neu motivieren. Klingenthals Oberbürgermeister Thomas Hennig (2. von links) freute sich über das Gruppenbild mit den Sport-Assen. Bildrechte: Bernd Schädlich

Der Winter ist noch weit weg, aber in der Klingenthaler Vogtland Arena herrscht Hochbetrieb. Das National-Team der Nordischen Kombinierer trainiert in dieser Woche auf der Großschanze. Das Team bereitet sich auf die neue Saison vor. Mit dabei sind auch die sächsischen Asse Eric Frenzel und Terrence Weber. Für sie und die anderen Athleten bietet die Anlage im Vogtland Top-Trainingsbedingungen und gilt als kleine Generalprobe für das Weltcup-Wochenende Anfang Februar 2021 an gleicher Stelle.

Olympiasieger Erik Frenzel sprach mit MDR SACHSEN über seine Saisonvorbereitungen. Bildrechte: Bernd Schädlich Mit 100 Kilometern pro Stunde ist Olympiasieger Erik Frenzel vom SSV Geyer fünf Mal am Mittwochvormittag von der Schanze gesprungen. Mit seiner Form beim Einfliegen der Saison ist er erst einmal zufrieden: "Die ersten Wettkämpfe, die wir im Team gemacht haben, liefen für mich recht gut. Ich weiß, dass da noch Potenzial drin steckt", sagte er MDR SACHSEN.



Sein Vereinskollege aus Geyer, Terence Weber, sieht es ähnlich. Nachdem die Kombinierer in der vergangenen Saison auf der Schanze öfter "hinterhergeflogen" sind, wollen sie das in diesem Winter ändern.

Wir haben auch im Sommer sehr gut gearbeitet - so dass wir auch optimistisch in den Winter gehen können, gerade was das Springen betrifft. Terence Weber Nordischer Kombinierer

Neuer Trainer - frischer Wind

Mit dem Österreicher Heinz Kuttin wurde extra ein neuer Trainer verpflichtet, der auch am Mittwoch jeden Sprung akribisch analysierte. Für Frenzel hat das offenbar einen positiven Effekt: "Man bekommt einen andern Fokus, einen anderen Reiz und dementsprechend fällt es einem wieder ein bisschen leichter", sagte der Olympiasieger zur neuen Motivation durch den Trainer.