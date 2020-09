Im vogtländischen Neumark wird am Nachmittag der erste modernisierte "Trilex"-Triebwagen enthüllt. Der "Desiro" genannte Zug soll künftig bei der Länderbahn in Ostsachsen eingesetzt werden. Daher wird der umgebaute Triebwagen am Mittwoch und Donnerstag in Bautzen, Görlitz und Dresden der Öffentlichkeit präsentiert.