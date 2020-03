Im Vogtland und im Erzgebirge sind am Dienstag bei Verkehrsunfällen zwei Kinder verletzt worden, darunter ein Säugling. Das zwei Monate alte Baby saß in einem Auto, das im vogtländischen Reichenbach an einer Kreuzung gerammt wurde. Der Säugling sowie seine Mutter und ein männlicher Beifahrer zogen sich dabei Verletzungen zu.



Der zweite Unfall ereignete sich am späten Nachmittag auf der B101 im Großschirmaer Ortsteil Großvoigtsberg. Dort war ein Auto mit einem sechsjährigen Kind als Mitfahrer in den Gegenverkehr geraten und mit einem Pkw kollidiert. Dabei wurden das Kind sowie drei weitere Insassen beider Autos verletzt.