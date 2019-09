Ein Achtjähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Lengenfeld im Vogtland schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, wollte das Kind die Straße überqueren und ist dann von einem Motorroller angefahren worden. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag.