Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang in Plauen ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde das Auto des 56-Jährigen am Dienstag von einer Diesellok erfasst. Der 57 Jahre alte Lokführer wurde nicht verletzt. Bei der Bahnstrecke handelt es sich um ein Nebengleis, das auf ein Firmengelände führt. Der Sachschaden liegt bei 8.000 Euro.