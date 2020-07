Im Vogtland ist am Dienstagabend ein Lastwagen mit Anhänger in einem Trinkwasserschutzgebiet verunglückt. Nach Polizeiangaben kam das Fahrzeug zwischen Bad Reiboldsgrün und dem Abzweig Brunn auf einer Gefällestrecke von der Fahrbahn ab, rutschte in einen Graben und kippte um. Er hatte nach Angaben eines Reporters ein Dieselaggregat geladen.



Mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei waren im Einsatz. Der 45 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde laut Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.