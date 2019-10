Bei einem Unfall auf der Autobahn 72 bei Treuen hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann war am späten Montagabend ungebremst auf den Hänger eines vor ihm fahrenden Transporters gefahren. Durch den Aufprall wurde der Fahrer vom Motorrad geschleudert. Die Maschine kam etwa 100 Meter an der Leitplanke zum Liegen. Der Motorradfahrer kam schwerstverletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus.