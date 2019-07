In Rodewisch im Vogtland ist ein 17 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war er am Sonntag mit seiner Maschine in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Dort wurde er nur durch Zufall von einer Polizeistreife gefunden und per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.