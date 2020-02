Bei einem Unfall im Vogtlandkreis ist ein 60 Jahre alter Fußgänger ums Leben gekommen. Der Mann lief laut Polizei im Weischlitzer Ortsteil Gutenfürst am Samstagabend auf der Straße, als er von einem Auto erfasst wurde. Durch den Aufprall war er auf den gegenüberliegenden Fußweg geschleudert und lebensgefährlich verletzt worden.

Der Fahrer hielt nach dem Unfall zunächst an, fuhr dann aber weiter und ließ den Verletzten liegen. Zeugen riefen den Notarzt. Der Fußgänger wurde in eine Klinik gebracht, wo er am Sonntag starb. Durch Hinweise von Bürgern konnte der mutmaßliche Unfallfahrer ermittelt werden. Nach Angaben der Polizei soll der 38-Jährige angetrunken gewesen sein.