In Mühlental im Vogtlandkreis hat ein Unbekannter am Montagmorgen einen Unfall verursacht und ist geflohen. Wie die Polizei mitteilte, ist dabei der Anhänger eines Lkw auf die Seite gekippt und in den Straßengraben gerutscht. Verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen zufolge kam der Autofahrer auf der Straße zwischen Oelsnitz und Tirpersdorf auf die Gegenspur. Der Fahrer des Lkw versuchte nach rechts auszuweichen, fuhr auf den Randstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bei dem Unfall wurden neben dem Lkw auch ein Straßenschild und die Straßenrandbefestigung beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.500 Euro.