Am Sonntag sind erneut heftige Unwetter über Teile des Vogtlands gezogen. Rund um die Gegend von Reichenbach fielen innerhalb von zwei Stunden 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Der starke Niederschlag sorgte für vollgelaufene Keller und Überschwemmungen. Die Feuerwehr musste mehrfach ausrücken. Dorfbäche schwollen an und liefen über. Die Wassermassen spülten Schlamm und Geröll von den Feldern auf Ortsstraßen. So war die Bundesstraße 94 kurzeitig überflutet.

Laut Polizei schlug in Auerbach ein Blitz in eine Holzscheune ein. Das 70 Jahre alte Gebäude im Ortsteil Reumtengrün brannte nieder. Es hätten dort mehrere Wartburg- und Trabantfahrzeuge aus DDR-Zeiten gestanden, sagte ein Polizeisprecher. Den Sachschaden bezifferte er mit 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bildrechte: André März

Das Gewitter zog am Sonntagabend vom Vogtland weiter in Richtung Westerzgbirge. Auch dort richtete es Schäden an. Ein Gasthof in Stützengrün war besonders stark betroffen: Keller und Grundstück standen unter Wasser.



Laut dem Deutschen Wetterdienst ist die Gefahr für Unwetter in der Region noch nicht vorüber. Am Montagnachmittag kann es örtlich erneut zu schweren Gewittern, Hagel und Sturm kommen. Das schwül-warme Wetter soll noch bis mindestens Donnerstag anhalten.