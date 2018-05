Auch die Feuerwehr wurde durch die Wassermassen behindert. Bildrechte: MDR/Bernd März

Die B283 und die B92 ist laut dem Einsatzleiter überflutet worden. In Mühlhausen, einem Ortsteil von Bad Elster, wurde sogar die Feuerwehr selbst in Mitleidenschaft gezogen. Hier steht das Gerätehaus unter Wasser. In dem Ortsteil sind nach Feuerwehrangaben auch zwei Gehöfte komplett abgesoffen. Auch einige auf den Straßen geparkte Autos wurden Opfer der Fluten. In der Stadtverwaltung Adorf fiel das Internet aus.