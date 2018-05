Einsatzkräfte im Kampf gegen die Gewitterfluten im Vogtland

Normalerweise fahren Autos und Radfahrer diese Straße entlang. Seit dem 23. Mai geht in einigen Regionen im Vogtlandkreis gar nichts mehr. auf Oelsnitz prasselten am 24. Mai laut Deutschem Wetterdienst rund 150 Liter Regen pro Quadratmeter nieder. Die Wassermassen verwandelten Straßen in reißende Bäche. Teilweise wurde asphalt mitgerissen. Bildrechte: News5/Fricke